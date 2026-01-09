**Governo | opposizioni ' bocciano' Meloni ' nessuna risposta su problemi Paese' **

Le opposizioni criticano la posizione del governo di Giorgia Meloni, evidenziando mancanze di risposte concrete sui temi fondamentali del Paese. Si contestano inoltre le scelte in politica estera e le modalità di comunicazione interna, ritenute poco efficaci per affrontare le sfide nazionali. La discussione si concentra sulla necessità di proposte realizzabili per rilanciare l’Italia, a partire dai settori più critici come la sanità e la giustizia.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - La conferma della linea filo-trumpiana in politica estera, bugie e propaganda sul piano interno compreso l'attacco ai giudici, l'assenza di proposte e idee per la crescita del Paese, la rimozione dei problemi a partire dalla sanità. In estrema sintesi questo il giudizio delle opposizioni sulla conferenza stampa oggi della premier Giorgia Meloni. La bocciatura è a 360 gradi. All'apertura dell'anno pre-elettorale, le distanze si accentuano. E anche un tema di confronto parlamentare come la legge elettorale parte in salita: in presenza di un no 'pregiudiziale', la premier intende andare avanti a maggioranza.

