**Governo | opposizioni ' bocciano' Meloni ' nessuna risposta su problemi Paese' **

Da iltempo.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le opposizioni criticano la posizione del governo di Giorgia Meloni, evidenziando mancanze di risposte concrete sui temi fondamentali del Paese. Si contestano inoltre le scelte in politica estera e le modalità di comunicazione interna, ritenute poco efficaci per affrontare le sfide nazionali. La discussione si concentra sulla necessità di proposte realizzabili per rilanciare l’Italia, a partire dai settori più critici come la sanità e la giustizia.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - La conferma della linea filo-trumpiana in politica estera, bugie e propaganda sul piano interno compreso l'attacco ai giudici, l'assenza di proposte e idee per la crescita del Paese, la rimozione dei problemi a partire dalla sanità. In estrema sintesi questo il giudizio delle opposizioni sulla conferenza stampa oggi della premier Giorgia Meloni. La bocciatura è a 360 gradi. All'apertura dell'anno pre-elettorale, le distanze si accentuano. E anche un tema di confronto parlamentare come la legge elettorale parte in salita: in presenza di un no 'pregiudiziale', la premier intende andare avanti a maggioranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

governo opposizioni bocciano meloni nessuna risposta su problemi paese

© Iltempo.it - **Governo: opposizioni 'bocciano' Meloni, 'nessuna risposta su problemi Paese'**

Leggi anche: Caso Paragon, Renzi a Meloni: “Ancora nessuna risposta, italiani spiati con i soldi del governo?”

Leggi anche: Nodo di Udine, opposizioni all’attacco: “Costi raddoppiati, nessuna risposta da Amirante"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra, c’è il sì definitivo. Misure per 22 miliardi. Il governo: “Abbiamo aumentato gli stipendi”. L’opposizione: “Disastro Meloni”; Manovra approvata, ma è scontro con le opposizioni. Schlein: Aiuta i ricchi, Meloni: Seria e responsabile; Manovra da 22 miliardi approvata nel voto finale alla Camera con 216 sì. Cartelli in Aula - Accolta proposta su calo Iva per cibo terapeutico per animali domestici; Crans-Montana, oggi la cerimonia per le 40 vittime in Svizzera.

governo opposizioni bocciano meloniI tre punti su cui Meloni si gioca l'ultimo miglio del suo (primo) governo - La quarta conferenza stampa di Giorgia Meloni da Presidente del Consiglio era molto attesa, visti i numerosi argomenti sul tappeto e vista la distanza temporale dall’ultimo incontro del capo del gover ... today.it

Meloni: "Non aspiro al Quirinale, ma a lavorare con Fiorello" - Questi i due temi su cui Giorgia Meloni ha più zoppicato nella sua lunga conferenza stampa di inizio anno. msn.com

Sostegno a Kyiv e asset russi: il compromesso del governo e le opposizioni in ordine sparso. Ecco le risoluzioni - Sette testi alla Camera sulle comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo: il centrodestra presenta una linea unitaria e incassa il via libera del governo, parere contrario per tutte le ... ilfoglio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.