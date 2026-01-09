Governo | Furfaro ' Meloni esca da palazzi'

Il commento di Furfaro critica le dichiarazioni di Meloni, sostenendo che la premier presenta un’immagine distorta dell’Italia. La discussione evidenzia le divergenze tra realtà e percezione nel panorama politico attuale, sottolineando l’importanza di un’informazione accurata e obiettiva per comprendere meglio le sfide del Paese.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Meloni è tornata davanti alle telecamere e ha raccontato, ancora una volta, un Paese che non esiste. Diceva che con lei tutti sarebbero stati meglio, che lei era 'il popolo' contro le élite. Che il suo governo avrebbe rimesso al centro gli italiani. Ma oggi, per oltre due ore, ha parlato di tutto tranne che della vita delle persone". Così su Facebook Marco Furfaro, responsabile Welfare nella segreteria nazionale Pd. "Ha negato l'aumento delle tasse mentre la pressione fiscale è ai massimi da dieci anni. Ha raccontato che il potere d'acquisto è salito mentre ogni giorno gli italiani fanno i conti con stipendi ridicoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

