**Governo | Fiorello l' applauso Arianna la conferenza e le battute della Meloni**

Durante la tradizionale conferenza di inizio anno, Giorgia Meloni ha scherzato sul tempo trascorso, introducendo una nuova consuetudine. Tra applausi, interventi di Fiorello e battute della premier, l'evento ha attirato l'attenzione per il tono informale e le novità nel calendario politico. Un momento che ha miscelato serietà istituzionale e leggerezza, segnando un inizio di anno caratterizzato da dialogo e nuove tradizioni.

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Ma che ora è? Ho perso il conto.". Ad un certo punto anche Giorgia Meloni accusa, nel corso della tradizionale (e lunghissima) conferenza diventata ormai di inizio anno, come ha rivendicato la stessa premier: "Abbiamo inaugurato una nuova tradizione". Fino a poco tempo fa, infatti, era occasione per fare un bilancio di fine anno. Mai stato un incontro breve, comunque. Due ore e 40 questa edizione 2026 dal momento in cui Meloni prende la parola. Con la premier, che in passato aveva già sfiorato le 3 ore, che si conferma vera fondista e ai vertici della graduatoria di durata delle conferenze annuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Governo: Fiorello, l'applauso, Arianna, la conferenza e le battute della Meloni** Leggi anche: Il WWF boccia le politiche ambientali del Governo Meloni: “Solo battute d’arresto e passi indietro” Leggi anche: Traguardi e obiettivi della politica estera del governo Meloni. La conferenza stampa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. **Governo: Fiorello, l'applauso, Arianna, la conferenza e le battute della Meloni** - Ad un certo punto anche Giorgia Meloni accusa, nel corso della tradizionale (e lunghissima) conferenza diventata ormai di inizio anno, c ... lanuovasardegna.it

“Il ministro Nordio ha detto che per un arresto bisogna avvisare l’arrestato 48 ore prima. Un applauso! Ha ragione, magari l’arrestato deve controllare i voli per Panama ... - Nel terzo appuntamento con “La Pennicanza” di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda oggi 22 ottobre su Rai Radio2, si è partiti dalla politica e dai temi più “caldi”. ilfattoquotidiano.it

8 MILIONI DI DONNE INVISIBILI PER IL GOVERNO MELONI Mentre la maggioranza continua a diffondere una narrazione trionfante sull’occupazione, i dati Istat di novembre ci sbattono in faccia una realtà drammatica che Giorgia Meloni e la Ministra Calder - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.