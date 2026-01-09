Il discorso di insediamento di Giorgia Meloni ha suscitato alcune riflessioni sulla sua comunicazione, con osservatori che hanno notato un tono che richiama i primi discorsi ufficiali. Tra i termini utilizzati, spiccano

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "'Faremo', 'interverremo', 'presenteremo'. Nel penultimo anno a Palazzo Chigi, Meloni oggi sembrava al discorso di insediamento". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Mi soffermo sulle prime 7 meraviglie su 3 ore di conferenza: 1. Econcomia. Per Meloni sono 'incoraggianti' i dati su occupazione e potere d'acquisto delle famiglie. Dipende. Non sono incoraggianti per oltre 12 milioni di inattivi, per i pensionati con minima e e gli operai per cui hanno messo solo 2-3 euro in manovra. Viceversa sono incoraggianti per ministri e sottosegretari a cui hanno aumentato i rimborsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Governo: Conte, 'tra 'faremo' e 'presenteremo' Meloni sembrava a insediamento...'**

