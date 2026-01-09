Governo Conte | Da Meloni tanti impegni ma dopo tre anni nulla di concreto

Il commento di Conte evidenzia come, dopo tre anni di governo, non siano stati attuati significativi interventi sulle criticità del sistema sanitario, lasciando in sospeso le speranze di milioni di cittadini. In un contesto di incontri e promesse, la mancanza di azioni concrete rappresenta una sfida per la fiducia pubblica e la ripresa delle priorità nazionali.

“Oltre due ore di conversazioni e di programmi. Vorrò, farò, programmeremo. Dopo tre anni di governo non ci ha detto nulla e non ha dato una risposta ai 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure per le liste d’attesa. La sanità non è tra le priorità indicate e invece ha taciuto una priorità che è quella del riarmo. Giorgetti ha anticipato che chiederanno uno scostamento per prendere soldi in deficit per le armi. Intanto le difficoltà degli italiani aumentano”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sulla conferenza stampa annuale di oggi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

