Governo | colloquio Arianna Meloni-Tajani dopo messa Crans-Montana

Dopo la cerimonia per le vittime del disastro di Crans Montana a Roma, Arianna Meloni e il vicepremier Antonio Tajani hanno avuto un breve colloquio, accompagnati da Giovanni Donzelli. L'incontro si è svolto in un clima di rispetto e riflessione, senza dichiarazioni ufficiali. Si è trattato di un momento di confronto tra rappresentanti istituzionali, volto a mantenere vivo il ricordo e rafforzare il dialogo istituzionale.

Breve colloquio tra Arianna Meloni e il vicepremier Antonio Tajani, insieme a Giovanni Donzelli, al termine della commemorazione a Roma delle vittime del disastro di Crans Montana. La conversazione è stata brevemente interrotta da una telefonata ricevuta dal ministro degli Esteri, a cui Tajani ha risposto in spagnolo. I tre hanno quindi ripreso a parlare ancora qualche minuto prima di congedarsi

