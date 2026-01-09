Governo | Bonafoni ' Meloni come mago Silvan prova a far sparire problemi italiani'

Il commento di Bonafoni paragona la prima conferenza stampa di Meloni a quella di un mago, sottolineando come alcune questioni italiane siano state semplificate o nascoste. La critica evidenzia un certo scetticismo nei confronti delle dichiarazioni ufficiali, suggerendo che i problemi del paese possano essere stati minimizzati o presentati in modo poco trasparente.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non sembrava Giorgia Meloni, ma il Mago Silvan, capace di far sparire la realtà in due ore e mezza di conferenza stampa". Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd. "Mai pronunciata la parola sanità, di fronte a sei milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure. Mai neppure sfiorato il tema della povertà, eppure in Italia crescono i poveri assoluti e il ceto medio si impoverisce sempre più velocemente. Sul caro vita mente sapendo di mentire, mettendo in discussione i metodi di rilevamento dei dati mica le mancate politiche del suo governo.

