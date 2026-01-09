Governo | Boccia ' difende Trump e i suoi modi ‘assertivi' ma ignora paese reale'

Il dibattito politico in Italia si concentra sulle posizioni di alcuni esponenti di governo, come Boccia, che evidenziano come le scelte della destra siano spesso lontane dalla realtà quotidiana dei cittadini. Mentre si lodano i metodi assertivi di Trump, ci si dimentica delle sfide interne, come stipendi stagnanti, alta cassa integrazione e problemi nel settore sanitario, evidenziando un disallineamento tra decisioni politiche e bisogni reali del paese.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni chiama 'assertivi' i metodi di Trump e difende i potenti, ignora la parola Europa e nel paese lascia gli stipendi fermi, la cassa integrazione alle stelle e la sanità pubblica fuori dal racconto: questa destra parla molto e decide poco, sta con i miliardari e chiede pazienza a chi è già in difficoltà. Noi scegliamo l'altra parte, quella di chi lavora e non può più aspettare". Così il presidente dei senatori Francesco Boccia a '5 minuti' su Rai1.

