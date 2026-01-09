Goti, Galeotti lanciatore e pitching coach. Ecco le avversarie, viaggi da Pesaro a Trieste.

Goti, Galeotti, lanciatore e pitching coach, si preparano alla stagione 2026, con sfide che li porteranno da Pesaro a Trieste. Il baseball italiano si avvicina a un nuovo anno sportivo, ricco di impegni e partite importanti. Per il Godo, questa sarà una stagione lunga e impegnativa, che richiederà tutta la dedizione del team e dei suoi protagonisti.

Con l’inizio del nuovo anno il baseball si è proiettato verso l’inizio della stagione 2026 che per il Godo sarà lunga e impegnativa. Infatti, dopo i risultati dello scorso anno, la squadra è stata inserita nella serie A Silver, una sorta di A2 del batti e corri nostrano. Le 23 squadre della serie A2 Silver sono state divise in due gironi, uno con 12 formazioni e uno (il B) con 11 franchigie. I Goti sono stati inseriti proprio in quest’ultimo raggruppamento: il debutto è fissato per il prossimo 4 aprile. Con qualche novità nello staff. Infatti Gianluca Poli, pitching coach – ovvero l’allenatore dei lanciatori – ha lasciato Godo dopo sette anni per approdare alla Fortitudo Bologna ed è stato sostituito da Matteo Galeotti che, tuttavia, proseguirà anche come giocatore sul monte di lancio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

