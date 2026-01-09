gomorra torna su sky con le origini di pietro savastano

Gomorra torna su Sky con «Le Origini», una nuova serie che esplora le radici del personaggio di Pietro Savastano. Ambientata nel 1977 a Secondigliano, la narrazione si concentra sull’adolescenza del futuro boss e sull’origine della sua ascesa nel mondo criminale. Un approfondimento sul passato che amplia la conoscenza della saga, offrendo uno sguardo più approfondito sulla genesi della figura centrale di Gomorra.

Dopo la conclusione della serie, Gomorra riparte dal passato con Le Origini. La storia segue l'adolescenza di Pietro Savastano a Secondigliano nel 1977, mostrando la nascita del futuro boss e le radici della saga criminale raccontata negli anni. Gomorra è finita, e non vi è possibilità di ritorno. I personaggi della serie televisiva, che per anni si sono trovati parte di un dibattito eterno, circa la fascinazione del male e il suo potere di replica, sono finiti insieme alla storia che portavano sulle spalle. Morti, sepolti, spostati in un altrove che non ammette replica. Immaginare, dunque, un futuro dello show sarebbe impossibile.

