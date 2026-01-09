Gomorra – Le Origini recensione | l’ascesa criminale di Pietro tra le strade di una Secondigliano che sogna di diventare impero
Gomorra – Le Origini racconta l’ascesa di Pietro Savastano tra le strade di una Napoli del 1977. La serie indaga le dinamiche criminali, la miseria e i sogni di potere che animano la nascita di un impero illegale. Un’analisi sobria e dettagliata di un’epoca in cui il crimine si intreccia con la speranza di cambiamento.
La nostra recensione di Gomorra – Le Origini: l’ascesa criminale di Pietro Savastano nella Napoli del 1977 tra miseria, contrabbando e sogni di impero. L’attesa è finita: dal 9 gennaio arriva in esclusiva su Sky e NOW Gomorra – Le Origini, l’attesissimo prequel della saga crime prodotta da Cattleya e Sky Studios. la serie in sei episodi ci riporta nella Napoli del 1977. Siamo in un’epoca segnata dalla povertà estrema, dal colera e dal contrabbando di sigarette, proprio mentre l’eroina inizia a fare la sua comparsa sulle strade. Sotto la regia di Marco D’Amore, impegnato anche nella sceneggiatura e supervisione artistica, il racconto esplora l’educazione criminale di un giovanissimo Pietro Savastano, interpretato da un sorprendente Luca Lubrano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
