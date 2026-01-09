Gomorra – Le Origini recensione | l’ascesa criminale di Pietro tra le strade di una Secondigliano che sogna di diventare impero

Da spettacolo.eu 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gomorra – Le Origini racconta l’ascesa di Pietro Savastano tra le strade di una Napoli del 1977. La serie indaga le dinamiche criminali, la miseria e i sogni di potere che animano la nascita di un impero illegale. Un’analisi sobria e dettagliata di un’epoca in cui il crimine si intreccia con la speranza di cambiamento.

La nostra recensione di Gomorra – Le Origini: l’ascesa criminale di Pietro Savastano nella Napoli del 1977 tra miseria, contrabbando e sogni di impero. L’attesa è finita: dal 9 gennaio arriva in esclusiva su Sky e NOW Gomorra – Le Origini, l’attesissimo prequel della saga crime prodotta da Cattleya e Sky Studios. la serie in sei episodi ci riporta nella Napoli del 1977. Siamo in un’epoca segnata dalla povertà estrema, dal colera e dal contrabbando di sigarette, proprio mentre l’eroina inizia a fare la sua comparsa sulle strade. Sotto la regia di Marco D’Amore, impegnato anche nella sceneggiatura e supervisione artistica, il racconto esplora l’educazione criminale di un giovanissimo Pietro Savastano, interpretato da un sorprendente Luca Lubrano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

gomorra 8211 le origini recensione l8217ascesa criminale di pietro tra le strade di una secondigliano che sogna di diventare impero

© Spettacolo.eu - Gomorra – Le Origini, recensione: l’ascesa criminale di Pietro tra le strade di una Secondigliano che sogna di diventare impero

Leggi anche: Gomorra le origini e l ascesa di pietro savastano nel trailer ufficiale

Leggi anche: Pietro Savastano giovane: il trailer di Gomorra – Le Origini racconta la sua ascesa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

gomorra 8211 origini recensione"Gomorra – Le origini": recensione della serie Sky, un racconto di (de)formazione che racconta come si arriva a desiderare il potere - Recensione di Gomorra – Le origini: la serie Sky racconta l’adolescenza, l’ambizione e il desiderio di riscatto che portano a volere il ... alfemminile.com

gomorra 8211 origini recensioneGomorra - Le origini, la recensione: Pietro Savastano, anche da giovane, è un anti-eroe smarrito - La serie Cattleya è un percorso a ritroso nella vita di Pietro Savastano, la sua parabola storica è un trattato sociale. badtaste.it

gomorra 8211 origini recensioneGomorra - Le origini, la recensione: amore e morte nella Napoli degli anni ’70 - Le origini ci porta negli anni '70 per seguire la storia di un giovane Pietro Savastano, dai suoi primi passi nel mondo della criminalità alla sua relazione con Imma. movieplayer.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.