Gomorra – Le Origini racconta l’inizio della carriera criminale di Pietro Savastano nella Napoli del 1977. La serie, diretta da Marco D’Amore, ricostruisce con attenzione storica e narrativa le radici di un impero mafioso, ambientato in un contesto di miseria e contrabbando. Un’immersione nella genesi di un personaggio che avrebbe segnato la storia criminale della città.

La nostra recensione di Gomorra – Le Origini: la nascita di Pietro Savastano nella Napoli del 1977 tra miseria, contrabbando e sogni imperialisti, diretta da “l’immortale” Marco D’Amore. L’attesa è finita: dal 9 gennaio arriva in esclusiva su Sky e NOW Gomorra – Le Origini, l’attesissimo prequel della saga crime prodotta da Cattleya e Sky Studios. La serie in sei episodi è ambientata nella Napoli del 1977, in un’epoca segnata dalla povertà estrema, dal colera e dal contrabbando di sigarette, proprio mentre l’eroina inizia a fare la sua comparsa sulle strade. Sotto la regia di Marco D’Amore, impegnato anche nella sceneggiatura e supervisione artistica, il racconto esplora l’educazione criminale di un giovanissimo Pietro Savastano, interpretato da un sorprendente Luca Lubrano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Gomorra – Le Origini, recensione: l’ascesa criminale di Pietro Savastano in una Secondigliano che sogna di diventare impero

Leggi anche: Gomorra – Le Origini, recensione: l’ascesa criminale di Pietro tra le strade di una Secondigliano che sogna di diventare impero

Leggi anche: Gomorra le origini e l ascesa di pietro savastano nel trailer ufficiale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gomorra – Le Origini recensione | l’ascesa criminale di Pietro tra le strade di una Secondigliano che sogna di diventare impero.

Gomorra - Le origini recensione: state senza pensieri, è un ottimo prequel - Le origini, serie prequel che racconta l'inizio di una delle storie seriali che hanno conquistato spettatori in tutto il mondo. serial.everyeye.it