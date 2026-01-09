La serie: Gomorra – Le origini (2026) Titolo originale: Gomorra – Le origini Ideatori: Roberto Saviano, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli Regia: Marco D’Amore, Francesco Ghiaccio Sceneggiatura: Roberto Saviano, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D’Amore Genere: Crime, Drammatico Cast: Luca Lubrano, Tullia Venezia, Mattia Francesco Cozzolino, Antonio Del Duca, Junior Rancel Rodriguez Arcia, Antonio Incalza, Francesco Pellegrino, Fabiola Balestriere, Flavio Furno Durata: 6 episodi (circa 50 minuti) Dove l’abbiamo visto: Su Sky NOW Trama: Napoli, 1977. Pietro ha quasi sedici anni e vive ai margini, tra piccoli reati e un’educazione sentimentale ridotta all’essenziale: resistere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Gomorra – Le origini non celebra il mito: lo sporca, lo svuota, lo rende dolorosamente umano

