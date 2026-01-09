Goggia cerca il primo ruggito stagionale in libera sfida all’incognita meteo

Goggia si prepara a scendere a Zauchensee, in Austria, sabato 10 gennaio, per la prima prova in libera della stagione. La campionessa bergamasca affronta una gara complicata dal maltempo, che ha ridotto il tracciato. Un’occasione importante per testare la forma e la preparazione in vista delle prossime competizioni. La sfida si svolge in condizioni inclementi, rendendo ancora più significativa questa prima uscita stagionale.

SCI ALPINO. Sabato 10 gennaio a Zauchensee (Austria) la campionessa bergamasca va a caccia del bersaglio grosso in discesa sul tracciato ridotto a causa del maltempo. Domenica 11 è in programma il superG.

