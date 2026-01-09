Gli stupidi sogni di Morgan - come un pupazzo provò a salvare la televisione italiana

Morgan, artista e sognatore, ha sempre cercato di lasciare il segno nel panorama televisivo italiano. Con tenacia e un pizzico di ingenuità, ha provato a trasformare le sue visioni in realtà, anche quando sembrava difficile. Questa narrazione esplora le sue aspirazioni, le sfide e il desiderio di essere riconosciuto, rivelando un lato umano e autentico di un personaggio che, pur tra sogni e delusioni, non smette mai di credere nel suo percorso.

Morgan è un sognatore ostinato, tenero e fuori posto. Vive sospeso tra illusioni televisive, attese infinite e il desiderio di essere finalmente visto.Una notte incontra il suo idolo di sempre, Padre Gregorio, volto storico di una celebre fiction e il destino del protagonista all'improvviso.

