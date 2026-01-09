Gli Stati Uniti abbordano e sequestrano un' altra petroliera è la quinta | il video

Da today.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno abbordato e sequestrato la petroliera Olina nei Caraibi, segnando il quinto intervento nelle ultime settimane. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, si inserisce nel contesto delle azioni dell'amministrazione Trump volte a limitare le esportazioni di petrolio. Questo episodio evidenzia le recenti misure adottate per controllare il settore energetico e le rotte marittime coinvolte.

Gli Stati Uniti hanno preso il controllo della petroliera Olina, nei Caraibi. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal: si tratta della quinta nave presa di mira nelle ultime settimane, come parte dello sforzo dell'amministrazione Trump di limitare le esportazioni di petrolio. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

