Gli Stati Uniti abbordano e sequestrano un' altra petroliera è la quinta | il video

Gli Stati Uniti hanno abbordato e sequestrato la petroliera Olina nei Caraibi, segnando il quinto intervento nelle ultime settimane. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, si inserisce nel contesto delle azioni dell'amministrazione Trump volte a limitare le esportazioni di petrolio. Questo episodio evidenzia le recenti misure adottate per controllare il settore energetico e le rotte marittime coinvolte.

