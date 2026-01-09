Gli ottant' anni di Leo Gullotta l' attore premiatissimo che tutti amano Roma è la sua seconda casa

Festeggiando gli ottant'anni, Leo Gullotta si conferma uno degli attori più amati e premiati in Italia. Roma rappresenta la sua seconda casa, dove il teatro è sempre stato il suo punto di riferimento, mentre il cinema e la televisione completano un percorso ricco di successi. Tra spettacoli teatrali e apparizioni televisive, Gullotta ha saputo conquistare il pubblico con eleganza e professionalità, mantenendo intatta la sua passione per l’arte e la recitazione.

Il teatro, la sua casa da sempre. Il cinema, la sua seconda pelle. E poi la televisione con innumerevoli successi, uno fra tutti: il sabato sera al Bagaglino, in uno spettacolo unico che per vent'anni ha animato le prime serate tv dal Salone Margherita di Roma. Oggi Leo Gullotta compie 80 anni e festeggia nella Capitale, che lo ha accolto da ragazzino in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo. Ma è legatissimo alla sua Catania, dove torna spesso con un rapporto di simbiosi. "Il mio è un bilancio positivo. Mi reputo una persona fortunata in tutti i sensi e anche i periodi un po' bui li ricordo con piacere perché aiutano a crescere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gli ottant'anni di Leo Gullotta, l'attore premiatissimo che tutti amano. Roma è la sua seconda casa... Leggi anche: Leo Gullotta, 80 anni di arte: il ritratto di un maestro dello spettacolo italiano Leggi anche: Peter Gomez confessa Roberta Petrelluzzi e Leo Gullotta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Leo Gullotta: «I miei fantastici 80 anni. Non rinnego gli inizi con i film sexy, ora piacciono a tutti. Col Bagaglino vent'anni splendidi. Il mio coming out? Arrivò per caso»; Leo Gullotta, l’omosessualità, la carriera e le battaglie civili: “Ho amato e sono rimasto libero”; Leo Gullotta e i suoi 80 anni: «Il mio coming out arrivò per caso. Maria de Filippi? Dolcissima e mai invadente»; Leo Gullotta e il prezzo della libertà: “Non ho fatto coming out”. L’occasione negata per la sua omosessualità. Gli ottant'anni di Leo Gullotta, l'attore premiatissimo che tutti amano. Roma è la sua seconda casa... - E poi la televisione con innumerevoli successi, uno fra tutti: il sabato sera al ... iltempo.it

