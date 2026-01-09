Gli occhi del musicista 3 gli ospiti delle prime due puntate | Michele Bravi Godano Panatta

Torna su Rai2, in seconda serata, Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri, gli ospiti e i temi delle prime due puntate. Dopo il successo delle prime due stagioni, torna dal 13 gennaio su Rai2, in seconda serata, Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca. Le puntate saranno 5, ognuna dedicata a un tema specifico, sviluppato attraverso racconti e performance che sapranno catturare l’attenzione degli spettatori. Si parte martedì 13 gennaio con la prima puntata dedicata a Il viaggio che porterà il pubblico in un percorso fatto di esperienze, scoperte e cambi di rotta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

