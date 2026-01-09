Gli eventi sportivi più attesi del 2026 dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio

Il 2026 sarà un anno ricco di eventi sportivi di rilievo, tra cui la Coppa del Mondo di calcio maschile e i Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno in Italia. Questi appuntamenti rappresentano momenti di grande attenzione per gli appassionati di sport e offrono un’occasione per condividere emozioni e valori condivisi a livello globale.

Il 2026 si preannuncia un anno all'insegna dello sport. Nei prossimi 12 mesi, infatti, sono attesi alcuni degli eventi più importanti a livello internazionale tra cui la Coppa del mondo di calcio maschile e i Giochi olimpici invernali, in programma in Italia. Il nostro Paese ospiterà a settembre le Final Four dei campionati europei di volley maschile con l'Italia bi-campione del mondo a caccia della rivincita dopo la sconfitta in finale nel 2023 contro la Polonia. A novembre, occhi puntati invece su Bologna per la Coppa Davis, con gli Azzurri a caccia di uno storico quarto successo consecutivo nel massimo torneo a squadre del tennis.

