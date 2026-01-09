Gli articoli contro Trump e sui benefici del sole per i calciatori | chi è Liam Roseinor l’intellettuale nuovo allenatore del Chelsea

Liam Roseinor, noto intellettuale e nuovo allenatore del Chelsea, si prepara a guidare la squadra in una fase di rinnovamento. Tra gli articoli che ha scritto, alcuni analizzano le controversie su Trump e i benefici del sole per i calciatori, dimostrando il suo interesse per temi di attualità e sport. La sfida di superare il rendimento di Enzo Maresca nel suo ultimo anno al club rappresenta un obiettivo ambizioso per Roseinor.

Fare meglio di Enzo Maresca nel suo ultimo anno e mezzo di Chelsea sarà quasi una missione impossibile. Recuperare una situazione in classifica ben al di sotto delle aspettative dovrà essere ordinaria amministrazione. Il compito di Liam Rosenior, il nuovo allenatore del Chelsea dopo l'assai discusso esonero di Capodanno di Enzo Maresca, non sarà semplice. Il giovane coach, 41 anni, al suo terzo incarico da primo allenatore dopo l' Hull City in Championship e lo Strasburgo in Ligue1, non si aspettava questa chiamata. Almeno non di allenare alla sua seconda esperienza in un campionato maggiore la squadra campione del mondo.

