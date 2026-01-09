Gli americani di Attindas comprano la Silc di Trescore Cremasco | ceduta l’azienda da 100 milioni di fatturato nata nel 1972

Attindas Hygiene Partners ha acquisito la società italiana Silc di Trescore Cremasco, azienda storica nel settore dei prodotti assorbenti per l’igiene personale, fondata nel 1972 e con un fatturato di circa 100 milioni di euro. Questa operazione mira a rafforzare la presenza di Attindas in Europa, ampliando l’offerta di prodotti e la rete di clienti. La cessione rappresenta un passo strategico nel mercato internazionale dei prodotti per l’igiene.

Cremona, 9 gennaio 2026 – La Società Italiana Lavorazione Cellulosa -Silc di Trescore Cremasco, attiva dal 1972 nel settore dei prodotti assorbenti per l’igiene e la cura della persona, ha ceduto le proprie quote azionarie all’americana Attindas Hygene Partners, impegnata a consolidare la propria presenza in Europa ampliando la gamma prodotti e la base clienti. La vendita da parte dei 26 soci. Pirola Corporate Finance ha assistito i 26 soci di Silc Spa – appartenenti a più gruppi familiari, eredi dei 5 fondatori – nella vendita ad Attindas Hygiene Partners, gruppo internazionale partecipato dal fondo americano American Industrial Partners, svolgendo il ruolo di advisor dei venditori nella cessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli americani di Attindas comprano la Silc di Trescore Cremasco: ceduta l’azienda da 100 milioni di fatturato nata nel 1972 Leggi anche: Studenti in visita alla Leo Shoes, azienda da oltre 160 milioni di fatturato Leggi anche: LA CREATURA. La sua clinica mobile nata da un’idea del 1972

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.