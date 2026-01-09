Gli americani di Attindas comprano la Silc di Trescore Cremasco | ceduta l’azienda da 100 milioni di fatturato nata nel 1972

Da ilgiorno.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Attindas Hygiene Partners ha acquisito la società italiana Silc di Trescore Cremasco, azienda storica nel settore dei prodotti assorbenti per l’igiene personale, fondata nel 1972 e con un fatturato di circa 100 milioni di euro. Questa operazione mira a rafforzare la presenza di Attindas in Europa, ampliando l’offerta di prodotti e la rete di clienti. La cessione rappresenta un passo strategico nel mercato internazionale dei prodotti per l’igiene.

Cremona, 9 gennaio 2026 – La Società Italiana Lavorazione Cellulosa -Silc di Trescore Cremasco, attiva dal 1972  nel settore dei prodotti assorbenti per l’igiene e la cura della persona, ha ceduto le proprie quote azionarie all’americana  Attindas Hygene Partners, impegnata a consolidare la propria presenza in Europa ampliando la gamma prodotti e la base clienti. La vendita da parte dei 26 soci. Pirola Corporate Finance ha assistito i 26 soci di Silc Spa  – appartenenti a più gruppi familiari, eredi dei 5 fondatori – nella vendita ad Attindas Hygiene Partners, gruppo internazionale partecipato dal fondo americano American Industrial Partners, svolgendo il ruolo di advisor dei venditori nella cessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

