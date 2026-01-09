Gli album da ascoltare

Ecco alcuni album da ascoltare, tra cui Secret Love dei Dry Cleaning e la colonna sonora Marty Supreme di Daniel Lopatin. In questa selezione, le recensioni della stampa internazionale offrono spunti utili per scoprire nuove sonorità e approfondire le proposte musicali di diversi artisti. Un’occasione per ascoltare musica di qualità e ampliare i propri orizzonti sonori.

Da Secret love dei Dry Cleaning a Marty Supreme (original soundtrack) di Daniel Lopatin. Le recensioni della stampa straniera.

Spotify: le canzoni e gli album più ascoltati in Italia e nel mondo nel 2025 - Spotify ha pubblicato le consuete classifiche di fine anno, restituendo una fotografia nitida dei consumi musicali del 2025. ondarock.it

Tre album di jazz prog italiano da ascoltare assolutamente

La magia del Natale è appena finita con l'Epifania ma c'è un'altra magia quella della musica e ascoltare "Rapture" il secondo album di Anita Baker del 1986 si è rapiti dalla sua voce calda e avvolgente con melodie soul e jazz e si parla d'amore. L'album le vals - facebook.com facebook

