Gli agenti federali statunitensi hanno sparato a due persone a Portland

Due persone sono state ferite da agenti federali a Portland, Oregon, in un incidente avvenuto nei pressi di un ospedale. L’episodio si è verificato a un giorno da un evento simile a Minneapolis, dove un agente dell’ICE ha ucciso una donna. Questi incidenti sollevano preoccupazioni sulla presenza e l’uso della forza delle forze federali in contesti civili.

Alcuni agenti federali statunitensi hanno sparato a due persone fuori da un ospedale di Portland, Oregon, il giorno dopo che un agente dell' ICE ha colpito e ucciso una donna a Minneapolis. Giovedì pomeriggio, la polizia ha dichiarato in un comunicato che due persone sono ricoverate in ospedale a seguito di una sparatoria, aggiungendo che le loro condizioni non sono note. Cosa è successo a Portland. Le forze dell'ordine erano inizialmente intervenute in seguito alle segnalazioni di una spari fuori dal campus dell'ospedale avventista, nella zona est di Portland, prima di apprendere che un uomo colpito stesse chiamando e chiedendo aiuto a circa cinque km di distanza.

Usa: agenti federali feriscono due persone a Portland, aperta un'indagine - Una sparatoria è avvenuta durante il fermo di un presunto membro di una gang venezuelana, che avrebbe tentato di investire agenti della Customs and ... avvenire.it

Agenti federali sparano a marito e moglie a Portland, le dichiarazioni ufficiali: «Un membro di una gang ha tentato di investirli» - Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria che ha coinvolto agenti federali ... msn.com

La coalizione dei sindaci democratici nelle città assalite dagli agenti federali Mamdani: «Difenderemo sempre gli immigrati» @marina_catucci x.com

LE NOTIZIE DEL GIORNO - Un agente dell'Agenzia per l'immigrazione e le dogane (ICE) a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, che avrebbe "tentato di investire gli agenti federali con il proprio veicolo" - facebook.com facebook

