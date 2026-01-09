Giustizia in affanno allarme dell' avvocatura sulla carenza di magistrati
La persistente carenza di magistrati nei tribunali siciliani rappresenta ormai una criticità strutturale, che compromette l’efficienza del sistema giudiziario e la tutela dei diritti dei cittadini. Questa situazione, che va oltre le emergenze temporanee, richiede un'attenzione costante e interventi mirati per garantire un’ordinata amministrazione della giustizia e il rispetto delle norme.
La carenza di magistrati nei tribunali siciliani non è più un’emergenza temporanea, ma una criticità strutturale che incide in modo diretto sul funzionamento della giustizia e sulla tutela dei diritti dei cittadini. A lanciare l’allarme è l’Unione degli Ordini forensi della Sicilia che richiama. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
