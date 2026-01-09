Giunta regionale serve il bilancio e il Pd innesta la marcia | vertice con gli assessori e dossier dai dirigenti
La Regione Campania si trova in una fase cruciale, poiché l’approvazione del bilancio è fondamentale per l’attuazione delle politiche. Ieri si è tenuto un incontro tra la segreteria del Pd e gli assessori regionali, con l’obiettivo di definire le prossime strategie e valutare i dossier dai dirigenti. La ripresa dell’attività amministrativa dipende dall’approvazione del bilancio, elemento essenziale per il proseguimento delle iniziative in programma.
Regione Campania, ogni provvedimento è al palo se non si approva il bilancio. Ieri riunione della segreteria Pd con gli assessori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice
Leggi anche: Il Governatore Fico nomina la nuova giunta regionale. Ma non c'è un casertano tra gli assessori
Giunta regionale campana al lavoro: Fico cerca spiragli nel bilancio blindato da De Luca; Giunta Regionale, De Luca: «Fico si tiene sanità e bilancio? Sono cose difficili»; GIUNTA REGIONALE: VARIAZIONE BILANCIO CON FONDI RISCHIO IDROGEOLOGICO, PESTE SUINA, VITTIME REATI; Regione, variazione al Bilancio di previsione a favore di sanità, lavoro e istruzione.
Giunta regionale campana al lavoro: Fico cerca spiragli nel bilancio blindato da De Luca - Priorità al Bilancio, in particolare su Welfare e Scuola. fanpage.it
Regione, il presidente Fico riunisce la giunta: “Priorità a bilancio e politiche sociali” - Regione Campania, il presidente Roberto Fico riunisce la giunta: "Priorità al bilancio e alle politiche sociali" ... ilgiornalelocale.it
Regione Campania. Fico incontra gli assessori, il primo nodo è il bilancio: «In giunta entro fine mese» - Non una giunta ma quello che in gergo calcistico viene definito «fare spogliatoio». ilmattino.it
Il presidente della Giunta regionale Eugenio #Giani dice: “è proposta di legge che avvierà iter al Parlamento nazionale’ #controradionews - facebook.com facebook
Tutti gli assessori della giunta regionale di Roberto #Fico in #Campania, l’elenco con le deleghe x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.