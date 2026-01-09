Giulio Greco in Gomorra | le origini un legame consolidato con Bologna
Giulio Greco, noto attore italiano, entra nel cast di
Giulio Greco entra nel cast di Gomorra: Le origini, nuova serie Sky Original disponibile da oggi, 9 gennaio. L’attore interpreta Patrick Torre, mafioso marsigliese attivo tra gli anni Settanta e Ottanta, in una produzione che racconta la nascita dell’universo narrativo di Gomorra. La serie è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Gomorra – Le origini, in arrivo il prequel di Gomorra con un primo trailer
Leggi anche: Gomorra – Le origini: com’è nato Pietro Savastano (e perché questo prequel non assomiglia a Gomorra)
Da Gorizia al set Sky: chi è Giulio Greco, uno dei protagonisti di "Gomorra" - L’attore e il forte legame artistico con Gorizia e il Friuli Venezia Giulia. nordest24.it
Gomorra - Le Origini - La serie, creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e dall'autore dell'omonimo romanzo da cui ... comingsoon.it
Gomorra - Le Origini, Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro Savastano. VIDEO - Venerdì 9 gennaio arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, Gomorra – Le origini, serie tv Sky Original prodotta da Sky Studios e Cattleya, creata da Leonardo ... tg24.sky.it
GOMORRA LE ORIGINI - Speciale Seconda Parte, Anticipazioni 2/5 #gomorraleorigini
