A Giugliano si terrà il forum internazionale SIAC Europa, dedicato a temi quali etologia, sicurezza e benessere animale. L’evento riunisce esperti e professionisti del settore per condividere conoscenze e approfondimenti su pratiche e normative legate alla tutela degli animali. Un’occasione importante per promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di approcci etici e responsabili nel settore animale.
Giugliano, SIAC Europa: Forum internazionale su etologia, sicurezza e benessere animale
