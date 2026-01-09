Giudizio abbreviato Camera Penale Irpina a confronto

La Camera Penale Irpina, attraverso la sua Scuola di Formazione guidata dall’Avv. Stefano Vozella, ha programmato un incontro il 15 gennaio dedicato al giudizio abbreviato. L’evento, moderato da un avvocato esperto, offrirà un approfondimento su questa procedura penale, con l’obiettivo di fornire strumenti utili agli operatori del diritto. La partecipazione è rivolta a professionisti e interessati a conoscere meglio le implicazioni e le modalità di applicazione del giudizio abbreviato.

La Scuola di Formazione della Camera Penale Irpina, guidata dall'Avv. Stefano Vozella, h a organizzato un incontro per il 15 gennaio sul tema del giudizio abbreviato, moderato dall'Avv. Stefania Macchia, componente del Comitato Scientifico, e che vedrà come relatore, oltre che gli avvocati Costantino Sabatino, segretario della Camera Penale Irpina, e Francesco Perone, componente del Direttivo della Camera Penale Irpina, l'Avv. Giada Bocellari del Foro di Milano, nota alle cronache per essere il difensore di Alberto Stasi. Proprio Alberto Stasi, dopo essere stato originariamente assolto in sede di giudizio abbreviato e dopo l'annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della conferma dell'assoluzione, ha rimediato la condanna oggi definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, fatto di sangue rispetto al quale le indagini sono ancora in corso.

