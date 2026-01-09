Giudice sportivo Inter ancora multata | attenzione a Calhanoglu

Il giudice sportivo ha comunicato nuove sanzioni per l’Inter, che dovrà affrontare alcune multe in vista delle prossime partite di campionato. Tra i provvedimenti, attenzione a Calhanoglu, il cui comportamento ha attirato l’attenzione delle autorità sportive. La società nerazzurra si prepara a gestire le conseguenze disciplinari, mantenendo un focus sulla regolarità delle prestazioni e sul rispetto delle normative in ambito sportivo.

Giudice sportivo. L' Inter deve fare i conti con alcune novità disciplinari in vista dei prossimi impegni di campionato. Durante l'ultima partita contro il Parma, diversi giocatori nerazzurri hanno ricevuto provvedimenti disciplinari che potrebbero influire sulle scelte di formazione di Cristian Chivu nelle prossime giornate. In particolare, Hakan Calhanoglu è entrato in diffida, mentre Carlos Augusto ha ricevuto la seconda ammonizione stagionale. Anche Marcus Thuram è stato sanzionato per la prima volta, entrando così nel registro delle diffide del club. Giudice sportivo: sanzioni anche per la società.

