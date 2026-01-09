Giubbe Rosse | il nuovo anno riparte dall’arte e dalla letteratura

Il Caffè Giubbe Rosse di Firenze riprende le attività culturali con un ciclo di incontri dedicati all’arte e alla letteratura del Novecento italiano. Dopo l’evento natalizio, il programma prosegue dal 13 gennaio, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle figure chiave della nostra storia culturale e civile, attraverso il contributo di esperti e linguaggi diversi, nel rispetto di una tradizione che unisce cultura e convivialità.

Firenze, 9 gennaio 2025 - Dopo aver chiuso il 2025 con l'evento "Auguri di Natale a Modo Nostro", il calendario culturale dello storico Caffè Giubbe Rosse riparte martedì 13 gennaio con un nuovo ciclo di incontri che attraversa arte e letteratura del Novecento italiano, riportando al centro figure decisive della nostra storia culturale e civile, raccontate attraverso voci autorevoli e linguaggi diversi. Il primo appuntamento è dedicato a Rodolfo Siviero, il celebre "cacciatore di opere d'arte" che, nel secondo dopoguerra, si batté per il recupero del patrimonio artistico trafugato dai nazisti. Al centro dell'incontro il documentario d'arte di Massimo Becattini, affiancato dall'intervento di Gabriele Mazzi, Conservatore della Casa Museo Rodolfo Siviero.

