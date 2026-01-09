Giove in opposizione il 10 gennaio | a che ora vederlo dall'Italia e cosa significa il fenomeno
Il 10 gennaio 2026, alle 10:00 ora italiana, Giove sarà in opposizione al Sole, rendendolo visibile al meglio nel cielo serale. In questa occasione, il pianeta appare più luminoso e facilmente riconoscibile. Questo fenomeno rappresenta un momento ideale per osservare il più grande pianeta del Sistema solare, offrendo un'opportunità unica per gli appassionati di astronomia di individuare e apprezzare Giove dall'Italia.
Alle 10:00 ora italiana di sabato 10 gennaio 2026 Giove sarà in opposizione al Sole. Perché è il giorno migliore dell'anno per vedere il più grande pianeta del Sistema solare e come riconoscerlo nel cielo. Giove sarà perfettamente visibile a occhio nudo dall'Italia.
