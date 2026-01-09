Il 10 gennaio 2026, alle 10:00 ora italiana, Giove sarà in opposizione al Sole, rendendolo visibile al meglio nel cielo serale. In questa occasione, il pianeta appare più luminoso e facilmente riconoscibile. Questo fenomeno rappresenta un momento ideale per osservare il più grande pianeta del Sistema solare, offrendo un'opportunità unica per gli appassionati di astronomia di individuare e apprezzare Giove dall'Italia.

Alle 10:00 ora italiana di sabato 10 gennaio 2026 Giove sarà in opposizione al Sole. Perché è il giorno migliore dell'anno per vedere il più grande pianeta del Sistema solare e come riconoscerlo nel cielo. Giove sarà perfettamente visibile a occhio nudo dall'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Stasera bellissimo bacio della Luna a Giove: a che ora e come vederlo dall’Italia

Leggi anche: Splendido bacio tra la Luna e Saturno il 2 novembre: a che ora e come vederlo dall’Italia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Transito della Terra sul Sole: si vedrà da Giove; Cielo del mese di Gennaio 2026; Opposizioni planetarie 2026: il prossimo è Giove!; Il cielo di gennaio 2026: occhi al cielo per le Quadrantidi e Giove all’opposizione.

Giove in opposizione il 10 gennaio: a che ora vederlo dall’Italia e cosa significa il fenomeno - Perché è il giorno migliore dell’anno per vedere il più grande pianeta del Sistema solare e come riconoscerlo nel ... fanpage.it