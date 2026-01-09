Giovanni Perdinzani chiude tutti i negozi del centro | Dirlo ai dipendenti è stata la parte più difficile e dolorosa

Giovanni Perdinzani annuncia la chiusura di tutti i negozi del centro storico di Ravenna, tra cui Carezza, Uoma, Tessilcasa e Lo spaccio. La decisione, comunicata ai dipendenti con grande emozione, rappresenta la fine di un capitolo importante nel commercio locale. Questa scelta segna un momento di riflessione sul cambiamento del panorama commerciale ravennate e sulle sfide del settore.

Ravenna, 9 gennaio 2026 – I negozi della famiglia Perdinzani, Carezza in via Matteotti, Uoma in via Cavour, Tessilcasa all’Esp e Lo spaccio in via della Lirica, chiudono e con loro si chiude anche un’epoca storica del commercio ravennate. “Una decisione difficile – spiega Giovanni Perdinzani – che ci ha profondamente coinvolto anche dal punto di vista emotivo, soprattutto per il rapporto con i dipendenti, ma le nuove generazioni della famiglia hanno fatto altre scelte”. Sulle vetrine delle attività da qualche giorno è apparsa a grandi lettere la parola ‘ Saldi’, ma di seguito la frase ‘adesso o mai più’ suggerisce un epilogo diverso rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

