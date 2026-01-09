Giovane prova a ingerire tre involucri di stupefacente all' arrivo della polizia aveva 20 dosi nei vasi di fiori | arrestato
Un giovane di 22 anni, di origine albanese, è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di ingerire tre involucri di stupefacente. Durante il controllo, sono stati trovati 20 dosi nascoste in vasi di fiori. L'arresto si è verificato in flagranza di reato, nell'ambito di un’operazione contro il traffico di droga.
Un ragazzo di 22 anni originario dell'Albania è stato arrestato in flagranza dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Come riporta l'Adnkronos, l’operazione è scattata dopo le segnalazioni pervenute tramite l’applicazione Youpol. L’intervento è stato eseguito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Giovane prova a ingerire tre involucri di stupefacente all'arrivo della polizia, aveva 20 dosi nei vasi di fiori: arrestato.
