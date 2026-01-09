Giovane prova a ingerire tre involucri di stupefacente all' arrivo della polizia aveva 20 dosi nei vasi di fiori | arrestato

Un giovane di 22 anni, di origine albanese, è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di ingerire tre involucri di stupefacente. Durante il controllo, sono stati trovati 20 dosi nascoste in vasi di fiori. L'arresto si è verificato in flagranza di reato, nell'ambito di un’operazione contro il traffico di droga.

