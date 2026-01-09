Giornalisti | Meloni ' libertà stampa presupposto stato salute democrazia' **

Il rapporto tra libertà di stampa e democrazia è un tema centrale nel dibattito pubblico. La Premier Meloni ha sottolineato come la libertà di stampa rappresenti un presupposto fondamentale per uno Stato salutare e democratico. Nonostante l'assenza dei giornalisti durante l'assalto alla redazione di 'La Stampa', la loro tutela rimane un elemento essenziale per garantire un'informazione libera e indipendente.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Anche se i giornalisti chiaramente non erano presenti nel momento in cui si è consumato" l'assalto alla redazione del quotidiano 'La Stampa', "erano loro l'oggetto ovviamente di quella intimidazione. La mia personale solidarietà, la solidarietà del Governo non è mai mancata, è stata sempre chiara e netta. Voglio ribadirla e penso che sia giusto ribadirla anche in questa sede. Perché chiaramente la libertà di stampa è un presupposto fondamentale dello stato di salute di qualsiasi nazione democratica e noi siamo tutti chiamati a proteggerla e a difenderla". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

