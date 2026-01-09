Giornalisti | Meloni ' già sanzionate liti temerarie'

Da iltempo.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo si impegna a recepire entro i termini previsti la Direttiva europea volta a contrastare le azioni e le querele temerarie. Le modifiche necessarie al nostro ordinamento saranno minime, poiché già prevedono sanzioni per l'abuso di processo, le liti temerarie e regolamentazioni sui riti accelerati e la soccombenza virtuale.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il Governo recepirà ovviamente entro i termini previsti la Direttiva europea che punta a contrastare le azioni e le querele temerarie, apportando le modifiche che sono necessarie al nostro ordinamento, che però non sono molte, perché il nostro ordinamento, come si sa e come ho già detto, sanziona già l'abuso del processo, sanziona già le liti temerarie, così come già disciplina i riti accelerati, la soccombenza virtuale in caso di rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giornalisti meloni gi224 sanzionate liti temerarie

© Iltempo.it - Giornalisti: Meloni, 'già sanzionate liti temerarie'

Leggi anche: Conte: “Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci. Liti temerarie? Va seguita l’Ue, non solo quando chiede più armi”

Leggi anche: Ranucci: Conte, 'sì a legge contro liti temerarie, io da premier non ho mai querelato'

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

giornalisti meloni gi224 sanzionateGiornalisti: Meloni, 'già sanzionate liti temerarie' - "Il Governo recepirà ovviamente entro i termini previsti la Direttiva europea che punta a contrastare le azioni e le querele temerarie, apportando le modifiche che sono nece ... lanuovasardegna.it

Giornalisti: il 9 gennaio conferenza stampa con la premier Meloni - E’ fissata per venerdì 9 gennaio 2025 alle ore 11, la conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in ... primaonline.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.