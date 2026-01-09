Giornalisti | Meloni ' già sanzionate liti temerarie'

Il Governo si impegna a recepire entro i termini previsti la Direttiva europea volta a contrastare le azioni e le querele temerarie. Le modifiche necessarie al nostro ordinamento saranno minime, poiché già prevedono sanzioni per l'abuso di processo, le liti temerarie e regolamentazioni sui riti accelerati e la soccombenza virtuale.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il Governo recepirà ovviamente entro i termini previsti la Direttiva europea che punta a contrastare le azioni e le querele temerarie, apportando le modifiche che sono necessarie al nostro ordinamento, che però non sono molte, perché il nostro ordinamento, come si sa e come ho già detto, sanziona già l'abuso del processo, sanziona già le liti temerarie, così come già disciplina i riti accelerati, la soccombenza virtuale in caso di rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.

