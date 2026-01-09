giorgia pubblica il nuovo singolo corpi celesti a marzo in tour nei palasport

Giorgia presenta il suo nuovo singolo, Corpi Celesti, disponibile in radio da oggi. L'artista proseguirà il suo tour nei palasport a partire da marzo, offrendo ai fan un'esperienza dal vivo. Con questa uscita, Giorgia conferma il suo impegno nel proporre musica di qualità e un appuntamento musicale che prosegue nel 2026.

Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo Corpi celesti, in radio da oggi, a marzo continua il tour nei palazzetti. Dopo un 2025 ricco di successi e traguardi straordinari, Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo Corpi celesti, in radio da oggi. Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, il brano racconta la spinta al coraggio che ognuno di noi deve mettere nella propria quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci tiene legati gli uni agli altri e che necessita di un atto di fiducia reciproca. Dopo il Come Saprei Live con concerti tutti sold out nelle location più suggestive d’Italia, e un tour nei palasport completamente sold out per un totale di oltre 100. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Il nuovo singolo di Giorgia è “Corpi Celesti” - È tempo, però, di un nuovo singolo: dal 9 gennaio è Corpi Celesti il quinto brano estratto da questo speciale progetto discografico. r101.it