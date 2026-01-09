Giorgia Meloni la conferenza stampa alla Camera Mattarella? Averlo fa la differenza – DIRETTA

Il 9 gennaio 2026 alle 11, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, si svolge una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seguita in diretta. Tra i temi discussi, le recenti dichiarazioni sul ruolo del Presidente della Repubblica Mattarella, evidenziando l’importanza della sua presenza. L’evento rappresenta un momento di aggiornamento sulle questioni politiche e istituzionali in corso.

È in programma oggi, 9 gennaio 2026, alle ore 11, presso l’ Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appuntamento seguito in diretta. L’incontro è organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’ Associazione della Stampa Parlamentare e rappresenta uno dei momenti centrali di confronto tra la premier e la stampa parlamentare a inizio anno. Nel corso della conferenza, Giorgia Meloni risponderà a una lunga serie di domande, che dovrebbero essere circa 40, toccando l’intero spettro dei principali dossier politici e istituzionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

