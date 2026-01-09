Giorgia Meloni la conferenza stampa alla Camera – DIRETTA
Alle ore 11 del 9 gennaio 2026, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, si tiene una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’evento, trasmesso in diretta, rappresenta un momento di approfondimento sulle questioni di attualità e sulle prossime iniziative del governo. Di seguito, i dettagli e le informazioni per seguire l’appuntamento in tempo reale.
È in programma oggi, 9 gennaio 2026, alle ore 11, presso l’ Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appuntamento seguito in diretta. L’incontro è organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’ Associazione della Stampa Parlamentare e rappresenta uno dei momenti centrali di confronto tra la premier e la stampa parlamentare a inizio anno. Nel corso della conferenza, Giorgia Meloni risponderà a una lunga serie di domande, che dovrebbero essere circa 40, toccando l’intero spettro dei principali dossier politici e istituzionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
? Conferenza stampa di inizio anno. Seguitemi in diretta
Il coraggio di Giorgia Meloni nel condannare l’operato irricevibile di Trump non smette di commuovermi. Daje Giorgia! - facebook.com facebook
#Istat: Giorgia #Meloni continua a fare propaganda con numeri parziali e card sui social. Parla di record sull’occupazione ma evita accuratamente di dire che in Italia ci sono 12,4 milioni di inattivi, persone che non studiano e non lavorano e che il suo governo x.com
