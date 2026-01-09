Alle ore 11 del 9 gennaio 2026, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, si tiene una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’evento, trasmesso in diretta, rappresenta un momento di approfondimento sulle questioni di attualità e sulle prossime iniziative del governo. Di seguito, i dettagli e le informazioni per seguire l’appuntamento in tempo reale.

È in programma oggi, 9 gennaio 2026, alle ore 11, presso l’ Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appuntamento seguito in diretta. L’incontro è organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’ Associazione della Stampa Parlamentare e rappresenta uno dei momenti centrali di confronto tra la premier e la stampa parlamentare a inizio anno. Nel corso della conferenza, Giorgia Meloni risponderà a una lunga serie di domande, che dovrebbero essere circa 40, toccando l’intero spettro dei principali dossier politici e istituzionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giorgia Meloni, la conferenza stampa alla Camera – DIRETTA

Leggi anche: Giorgia Meloni, la conferenza stampa di fine anno in diretta: Trump, minacce alla Groenlandia, referendum Giustizia al centro

Leggi anche: Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno, dal Venezuela (e Trentini) alle spese militari, i temi sul tavolo – La diretta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Conferenza stampa Meloni - Venerdì alle 11 diretta webtv; Conferenza stampa del Presidente Meloni; Meloni riappare il 9 gennaio. Poi la legge elettorale; Meloni oggi in conferenza stampa, focus su crisi internazionali.

Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampa - Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l'incontro della Premier con la stampa in programma oggi, 9 gennaio 2026 ... tpi.it