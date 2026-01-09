Giorgia Meloni in conferenza stampa non risponde su caso Paragon e fa la vittima | Quella spiata sono io la diretta

Durante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera dei deputati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato varie questioni, evitando di rispondere sul caso Paragon. In un momento di tensione, ha dichiarato di essere stata spiata, assumendosi la responsabilità. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni sui temi della privacy e della sicurezza, senza tuttavia entrare nel merito di questioni specifiche.

Giorgia Meloni oggi in diretta nella conferenza stampa di inizio anno: la premier risponde alle domande dei giornalisti dall'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati. I temi al centro della conferenza: Trump, Venezuela, Groenlandia e Alberto Trentini ma anche caso Paragon e referendum sulla Giustizia.

Meloni a tutto campo nella conferenza stampa annuale: "Non credo che Trump invaderà la Groenlandia"

#Mercosur, @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi: favorevoli, ma con garanzie sufficienti per i nostri #agricoltori e più risorse #Pac x.com

"Non credo all'ipotesi di un'azione militare statunitense in Groenlandia: non converrebbe a nessuno, neppure agli Usa, e ovviamente non la condividerei". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

