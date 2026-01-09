Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno | Non sono d’accordo con Trump sul diritto internazionale sì al confronto con Putin A volte i giudici remano contro il lavoro della polizia – La diretta

Da open.online 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 gennaio, Giorgia Meloni ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di inizio anno, affrontando vari temi nazionali e internazionali. Tra le dichiarazioni, ha espresso divergenze con Donald Trump sul diritto internazionale, ha sottolineato l’importanza del confronto con Putin e ha commentato il ruolo dei giudici nel lavoro delle forze dell’ordine. L’evento rappresenta un momento di confronto e chiarimento sulle posizioni del governo italiano all’inizio del nuovo anno.

Giorgia Meloni sta tenendo oggi, 9 gennaio, la conferenza stampa che è ormai diventata di inizio anno. L’unico spazio che la premier concede a domande a tutto campo, al di là dei “punti stampa” a margine dei vertici internazionali. Se l’anno scorso l’evento fu dedicato, almeno in parte, all’emozione per la liberazione di Cecilia Sala, avvenuta il giorno prima – 8 gennaio 2025 – quest’anno, tra i temi internazionali, domina certamente l’attesa per la possibile liberazione di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da più di un anno a Caracas. Nelle ultime ore infatti, la presidente reggente, Delcy Rodriguez, ha avviato la liberazione di un consistente numero di prigionieri “politici” e non, alcuni dei quali con cittadinanza estera. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno: «Non credo che Trump invaderà la Groenlandia. Salvini non è filo-Putin, non manderemo soldati in Ucraina» – La diretta

Leggi anche: Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno, dal Venezuela (e Trentini) alle spese militari, i temi sul tavolo – La diretta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Conferenza stampa Meloni - Venerdì alle 11 diretta webtv; Conferenza stampa del Presidente Meloni; Meloni oggi in conferenza stampa, focus su crisi internazionali; Meloni riappare il 9 gennaio. Poi la legge elettorale.

giorgia meloni conferenza stampaConferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampa - Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l'incontro della Premier con la stampa in programma oggi, 9 gennaio 2026 ... tpi.it

giorgia meloni conferenza stampaGiorgia Meloni, la conferenza stampa di fine anno in diretta: Trump, minacce alla Groenlandia, referendum Giustizia al centro - In diretta la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni dalle ore 11 dall'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati: Trump, Venezuela ... fanpage.it

giorgia meloni conferenza stampaLa conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... ilfoglio.it

Trump depone Maduro in Venezuela: ecco il segreto della sua comunicazione

Video Trump depone Maduro in Venezuela: ecco il segreto della sua comunicazione

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.