Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno | Non sono d’accordo con Trump sul diritto internazionale sì al confronto con Putin A volte i giudici remano contro il lavoro della polizia – La diretta
Il 9 gennaio, Giorgia Meloni ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di inizio anno, affrontando vari temi nazionali e internazionali. Tra le dichiarazioni, ha espresso divergenze con Donald Trump sul diritto internazionale, ha sottolineato l’importanza del confronto con Putin e ha commentato il ruolo dei giudici nel lavoro delle forze dell’ordine. L’evento rappresenta un momento di confronto e chiarimento sulle posizioni del governo italiano all’inizio del nuovo anno.
Giorgia Meloni sta tenendo oggi, 9 gennaio, la conferenza stampa che è ormai diventata di inizio anno. L’unico spazio che la premier concede a domande a tutto campo, al di là dei “punti stampa” a margine dei vertici internazionali. Se l’anno scorso l’evento fu dedicato, almeno in parte, all’emozione per la liberazione di Cecilia Sala, avvenuta il giorno prima – 8 gennaio 2025 – quest’anno, tra i temi internazionali, domina certamente l’attesa per la possibile liberazione di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da più di un anno a Caracas. Nelle ultime ore infatti, la presidente reggente, Delcy Rodriguez, ha avviato la liberazione di un consistente numero di prigionieri “politici” e non, alcuni dei quali con cittadinanza estera. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno: «Non credo che Trump invaderà la Groenlandia. Salvini non è filo-Putin, non manderemo soldati in Ucraina» – La diretta
Leggi anche: Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno, dal Venezuela (e Trentini) alle spese militari, i temi sul tavolo – La diretta
Conferenza stampa Meloni - Venerdì alle 11 diretta webtv; Conferenza stampa del Presidente Meloni; Meloni oggi in conferenza stampa, focus su crisi internazionali; Meloni riappare il 9 gennaio. Poi la legge elettorale.
Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampa - Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l'incontro della Premier con la stampa in programma oggi, 9 gennaio 2026 ... tpi.it
Giorgia Meloni, la conferenza stampa di fine anno in diretta: Trump, minacce alla Groenlandia, referendum Giustizia al centro - In diretta la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni dalle ore 11 dall'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati: Trump, Venezuela ... fanpage.it
La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... ilfoglio.it
Trump depone Maduro in Venezuela: ecco il segreto della sua comunicazione
Seguire la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni permette di cogliere una semplice verità: su sicurezza e tasse la Premier è molto in difficoltà. Se il centrosinistra parla SERIAMENTE di sicurezza e tasse, Meloni perde le elezioni x.com
Il coraggio di Giorgia Meloni nel condannare l’operato irricevibile di Trump non smette di commuovermi. Daje Giorgia! - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.