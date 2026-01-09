Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno | Impegnati per Trentini ringrazio il Venezuela per le prime liberazioni Non credo che Trump invaderà la Groenlandia – La diretta

Il 9 gennaio, Giorgia Meloni ha tenuto la consueta conferenza stampa di inizio anno, durante la quale ha affrontato vari temi di attualità. Tra le dichiarazioni, ha ringraziato il Venezuela per le prime liberazioni e ha espresso fiducia sulla possibilità che Donald Trump non invaderà la Groenlandia. L'evento rappresenta un momento di confronto e aggiornamento sulle posizioni del governo in un contesto di crescente attenzione pubblica.

Giorgia Meloni sta tenendo oggi, 9 gennaio, la conferenza stampa che è ormai diventata di inizio anno. L'unico spazio che la premier concede a domande a tutto campo, al di là dei "punti stampa" a margine dei vertici internazionali. Se l'anno scorso l'evento fu dedicato, almeno in parte, all'emozione per la liberazione di Cecilia Sala, avvenuta il giorno prima – 8 gennaio 2025 – quest'anno, tra i temi internazionali, domina certamente l'attesa per la possibile liberazione di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da più di un anno a Caracas. Nelle ultime ore infatti, la presidente reggente, Delcy Rodriguez, ha avviato la liberazione di un consistente numero di prigionieri "politici" e non, alcuni dei quali con cittadinanza estera.

Il coraggio di Giorgia Meloni nel condannare l’operato irricevibile di Trump non smette di commuovermi. Daje Giorgia! - facebook.com facebook

#Istat: Giorgia #Meloni continua a fare propaganda con numeri parziali e card sui social. Parla di record sull’occupazione ma evita accuratamente di dire che in Italia ci sono 12,4 milioni di inattivi, persone che non studiano e non lavorano e che il suo governo x.com

