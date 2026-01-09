Giorgia inaugura il 2026 con il brano Corpi Celesti

Giorgia apre il 2026 con il nuovo singolo “Corpi Celesti”, disponibile in radio da oggi. Dopo un 2025 di successi, l’artista continua a proporre musica di qualità, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano. Il brano rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico di Giorgia, offrendo ai ascoltatori una nuova interpretazione della sua cifra stilistica.

Milano, 9 gen. (askanews) – Dopo un 2025 ricco di successi e traguardi straordinari, Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo “Corpi Celesti”, in radio da oggi. Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, “Corpi Celesti” racconta la spinta al coraggio che ognuno di noi deve mettere nella propria quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci tiene legati gli uni agli altri e che necessita di un atto di fiducia reciproca. Il brano è estratto da “G”, il suo ultimo album di inediti, che ha debuttato #1 della classifica album FIMINIQ e al #1 della classifica CD, vinili e musicassette FIMINIQ, andando ad aggiungere un altro risultato straordinario al 2025 di Giorgia: “La cura per me”, certificato doppio platino, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita, diventando il secondo singolo più venduto del 2025 con oltre 160 milioni di stream globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

