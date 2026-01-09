Giorgetti toglie il velo sul riarmo | Servirà lo scostamento di bilancio

Il ministro Giorgetti ha annunciato che, in vista dei 23 miliardi di euro necessari per il riarmo, sarà necessario uno scostamento di bilancio. Pur prevedendo un incremento delle spese militari, il governo garantisce che la spesa sociale rimarrà invariata. Questa decisione riflette l’impegno a sostenere le esigenze di difesa nazionale senza compromettere le politiche di tutela sociale.

L’avviso del ministro in vista dei 23 miliardi di esborsi, in parte legati al prestito Safe. «Ma la spesa sociale non verrà toccata». Il nuovo indebitamento andrà votato in Aula. Lega e M5s ribollono. Il Pd tace imbarazzato. C’è una regola di ferro che governa i Paesi che hanno adottato l’euro: i conti pubblici vanno tenuti sotto controllo, il debito va domato, il limite del 3% fra deficit di bilancio e Pil non deve essere superato. A meno che non serva per acquistare un cannone. In quel caso, miracolo: le regole diventano elastiche, le eccezioni fioriscono come margherite a primavera e lo scostamento di bilancio (che significa aumentare il debito che poi peserà sul deficit) da peccato mortale, si trasforma in atto di responsabilità atlantica. 🔗 Leggi su Laverita.info

