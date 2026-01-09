Giordano scalda i muscoli per le prossime elezioni comunali | la sanità è uno dei punti cardine
Raffaele Giordano si prepara alle prossime elezioni comunali, concentrandosi sui temi prioritari per la città. Tra questi, la sanità rappresenta uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo e il benessere della comunità. Con un impegno volto a promuovere un dialogo costruttivo, il candidato si distingue per un approccio serio e concreto alle sfide che attendono il territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti Il candidato a sindaco Raffaele Giordano scalda i muscoli ed accende il dibattito politico, affrontando temi di importanza nevralgica per la città. Da ieri Cava è tappezzata di manifesti, che accendono i riflettori su una questione molto importante come la tutela sanitaria. “ Il primo obiettivo di un’amministrazione è quello di tutelare la salute dei propri cittadini – ha spiegato Giordano – Sarà importante la salvaguardia del nostro ospedale, in particolare della funzionalità del pronto soccorso che deve dare risposte immediate alle problematiche di emergenza-urgenza e stabilizzare i pazienti, per poi indirizzarli, per il trattamento, ai centri di riferimenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
