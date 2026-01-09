Raffaele Giordano si prepara alle prossime elezioni comunali, concentrandosi sui temi prioritari per la città. Tra questi, la sanità rappresenta uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo e il benessere della comunità. Con un impegno volto a promuovere un dialogo costruttivo, il candidato si distingue per un approccio serio e concreto alle sfide che attendono il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il candidato a sindaco Raffaele Giordano scalda i muscoli ed accende il dibattito politico, affrontando temi di importanza nevralgica per la città. Da ieri Cava è tappezzata di manifesti, che accendono i riflettori su una questione molto importante come la tutela sanitaria. “ Il primo obiettivo di un’amministrazione è quello di tutelare la salute dei propri cittadini – ha spiegato Giordano – Sarà importante la salvaguardia del nostro ospedale, in particolare della funzionalità del pronto soccorso che deve dare risposte immediate alle problematiche di emergenza-urgenza e stabilizzare i pazienti, per poi indirizzarli, per il trattamento, ai centri di riferimenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giordano scalda i muscoli per le prossime elezioni comunali: la sanità è uno dei punti cardine

