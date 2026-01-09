Gianni Alemanno respinta richiesta di scarcerazione | l'ex sindaco sconterà tutta la pena in carcere
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Gianni Alemanno, confermando la condanna a 22 mesi di reclusione per traffico d’influenze. L’ex sindaco di Roma dovrà scontare la pena residua nel carcere di Rebibbia, senza possibilità di scarcerazione anticipata. La decisione chiude definitivamente il procedimento giudiziario nei suoi confronti.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Gianni Alemanno: l'ex sindaco non sarà scarcerato, dovrà scontare i 22 mesi di pena residua a Rebibbia per traffico d'influenze.
