Gianluca Galassi operato per tumore al testicolo allo Ieo | Spero in tempi di recupero brevi

Gianluca Galassi, atleta della Nazionale di pallavolo e della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato sottoposto a intervento chirurgico presso lo Ieo per rimuovere un tumore al testicolo. L’atleta ha espresso speranza in tempi di recupero rapidi, mentre si attende l’esito delle cure. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo sportivo e tra i tifosi, evidenziando l’importanza di affrontare con serenità le sfide di salute.

Milano, 9 gennaio 2026 – Una notizia che scuote l'intero mondo della pallavolo italiana. Gianluca Galassi, centrale della Nazionale azzurra e della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato operato per l' asportazione di un tumore al testicolo. A comunicarlo -una volta terminato l'intervento presso l' Ieo di Milano - è stato lo stesso giocatore con un video sui propri canali social: "Ciao a tutti, c'è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese.

