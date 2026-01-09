Gianluca Galassi ha un tumore al testicolo | l’annuncio che spaventa

Gianluca Galassi, noto giocatore di pallavolo, ha comunicato di essere stato diagnosticato con un tumore al testicolo. La sua decisione di prendersi una pausa dallo sport è volta a seguire il percorso di cura necessario. Questa notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando l’importanza di affrontare con serietà e sensibilità questioni di salute di questo tipo.

Il giocatore di pallavolo, Gianluca Galassi ha annunciato di avere un tumore al testicolo: metterà in pausa lo sport per curarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

