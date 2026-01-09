Gianluca Galassi ha un tumore al testicolo | l’annuncio che spaventa

Gianluca Galassi, noto giocatore di pallavolo, ha comunicato di essere stato diagnosticato con un tumore al testicolo. La sua decisione di prendersi una pausa dallo sport è volta a seguire il percorso di cura necessario. Questa notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando l’importanza di affrontare con serietà e sensibilità questioni di salute di questo tipo.

Gianluca Galassi, tumore a un testicolo: “Prometto che tornerò a giocare” - "Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo" ... msn.com

Intervento chirurgico per un tumore a Gianluca Galassi - Il centrale della nazionale e di Piacenza operato ad un testicolo presso l’IEO di Milano dal Dottor Gennaro Musi. tuttosport.com

Anche quest’anno l’Associazione William Bottigelli ha portato gioia, sport e sorrisi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Guglielmo de Saliceto di Piacenza. Presenti anche Gianluca Galassi e Joris Seddik, per un giorno nei panni di Babbo Natale, insieme a ta - facebook.com facebook

