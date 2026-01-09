Giacca beige e chioma ‘beachwaves’ il look di Meloni in conferenza stampa

Durante una conferenza stampa, Meloni ha scelto un look sobrio e raffinato: giacca beige e capelli sciolti con onde leggere, accompagnati da gioielli semplici. Il colore beige, ormai suo marchio di riconoscimento, conferma la sua preferenza per uno stile discreto e naturale. Un’immagine che riflette eleganza senza eccessi, mantenendo un atteggiamento professionale e composto.

(Adnkronos) – Capelli sciolti, gioielli ridotti al minimo e il beige, colore ormai feticcio, protagonista assoluto. Alla conferenza stampa di inizio anno, il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parla anche attraverso il look. I capelli, sciolti in morbide onde, stile 'beachwaves', con un'inedita frangia a tendina, sono portati con naturalezza e danno un'immagine diretta senza .

