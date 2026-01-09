Già denunciato per maltrattamenti e stalking alla ex finisce in carcere
Un uomo di 58 anni di Gaeta è stato arrestato in carcere dopo aver violato un divieto di avvicinamento. Già segnalato per maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex compagna, ora si trova in custodia cautelare su ordine del tribunale di Cassino. L’arresto segue le ripetute violazioni delle misure restrittive emesse a suo carico, confermando l’attenzione delle autorità sulla tutela delle vittime di condotte persecutorie.
Era già stato segnalato all'autorità giudiziaria per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, ora per un 58enne di Gaeta è scattato un arresto in carcere, sulla scorta di un'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Cassino per aver violato il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Maltrattamenti continui alla compagna, finisce in carcere un 33enne di Brolo
Leggi anche: Condannato per maltrattamenti alla mamma finisce in carcere perché perseguita anche l'ex
Stalking e maltrattamenti, Carabinieri denunciano un diciottenne - Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale provando in tutti i modi a contattare la sua ex fidanzata che, tuttavia, ha respinto ogni tentativo. licatanet.it
Stalking e violenza domestica, tre denunce nel Fermano - I carabinieri di Montegranaro (Fermo) hanno denunciato un italiano di 30 anni, residente fuori provincia, per ... ansa.it
Denuncia per aggressione, come si fa e cosa prevede il reato - La denuncia per aggressione permette di segnalare percosse, minacce o lesioni: ma di regola serve la querela e le conseguenze possono essere penali e risarcitorie. msn.com
L'ennesimo episodio di violenza familiare in Lombardia. Lui era stato denunciato per maltrattamenti a fine dicembre, facendo scattare il codice rosso. Ma non ha impedito una nuova aggressione - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.