Già denunciato per maltrattamenti e stalking alla ex finisce in carcere

Un uomo di 58 anni di Gaeta è stato arrestato in carcere dopo aver violato un divieto di avvicinamento. Già segnalato per maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex compagna, ora si trova in custodia cautelare su ordine del tribunale di Cassino. L’arresto segue le ripetute violazioni delle misure restrittive emesse a suo carico, confermando l’attenzione delle autorità sulla tutela delle vittime di condotte persecutorie.

Era già stato segnalato all'autorità giudiziaria per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, ora per un 58enne di Gaeta è scattato un arresto in carcere, sulla scorta di un'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Cassino per aver violato il divieto di avvicinamento.

