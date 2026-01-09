Ghiaccio e neve paralizzano la raccolta rifiuti Alea | Situazione critica Cade un operatore servizi rinviati

La raccolta dei rifiuti nel territorio è fortemente influenzata dalle condizioni climatiche, con ghiaccio e neve che ostacolano le operazioni. La situazione resta critica, come segnala Alea, a causa delle difficoltà di accesso e delle criticità logistiche. Recentemente, un operatore è caduto durante il servizio, portando a ulteriori rinvii nelle attività programmate. La speranza è che le condizioni migliorino presto per garantire la regolare gestione dei rifiuti.

“La situazione della raccolta rifiuti nel territorio rimane critica a causa del persistere di ghiaccio e accumuli di neve sui marciapiedi e ai bordi delle strade”. Lo comunica Alea Ambiente, specificando come “spesso la movimentazione a piedi dei contenitori risulta difficile e pericolosa per gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

