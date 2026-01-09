Ghiaccio e neve paralizzano la raccolta rifiuti Alea | Situazione critica Cade un operatore servizi rinviati
La raccolta dei rifiuti nel territorio è fortemente influenzata dalle condizioni climatiche, con ghiaccio e neve che ostacolano le operazioni. La situazione resta critica, come segnala Alea, a causa delle difficoltà di accesso e delle criticità logistiche. Recentemente, un operatore è caduto durante il servizio, portando a ulteriori rinvii nelle attività programmate. La speranza è che le condizioni migliorino presto per garantire la regolare gestione dei rifiuti.
“La situazione della raccolta rifiuti nel territorio rimane critica a causa del persistere di ghiaccio e accumuli di neve sui marciapiedi e ai bordi delle strade”. Lo comunica Alea Ambiente, specificando come “spesso la movimentazione a piedi dei contenitori risulta difficile e pericolosa per gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Neve e ghiaccio ostacolano la raccolta rifiuti, il punto di Alea: "Numerose criticità, problemi nelle aree condominali"
Leggi anche: Raccolta rifiuti 2026, le novità spiegate da Alea: "Stesso calendario, più servizi nelle festività"
Neve e ghiaccio, in corso il recupero dei servizi porta a porta. Ecocentri riaperti a San Casciano e Barberino - Nel pomeriggio sono stati riaperti al pubblico gli Ecocentri di San Casciano (Canciulle) e Barberino Tavarnelle, dove le condizioni di ghiaccio presenti sul manto stradale e nelle aree di accesso ... 055firenze.it
Meteo: Gelo e Neve paralizzano mezza Europa, zone colpite e durata - Tutti gli stati dell'Est si trovano in balìa di una colata d'aria gelida che ha fatto precipitare le temperature con anomalie ... ilmeteo.it
Qualche fiocco di neve e pioggia mista a ghiaccio venerdì mattina nel Miranese. I mezzi spargisale del Comune di Spinea sono operativi sulle strade fin dall'inizio della nevicata, per garantire la sicurezza della viabilità. Il Comune raccomanda comunque la ma - facebook.com facebook
Neve e ghiaccio, l'Abruzzo nella morsa del gelo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.